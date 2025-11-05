Il Genoa ha scelto: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore

Il Genoa ha deciso: il nuovo allenatore è Daniele De Rossi. L’ex Roma andrà a prendere il posto dell’esonerato Patrick Vieira e subentrerà al duo Murgita-Criscito, che ha guidato il club rossoblù alla vittoria sul campo del Sassuolo per 1-2. L’esordio di De Rossi sarà domenica 9 novembre, alle ore 15, contro la Fiorentina, altra squadra che arriva da un altro esonero recente, quello di Stefano Pioli.

Le parti dovranno solo limare gli ultimi dettagli, ma la decisione è ormai stata presa: De Rossi sarà a Genova già oggi, 5 novembre, per definire l’accordo e da domani cominciare a dirigere gli allenamenti. Dopo aver valutato i vari profili in lizza – tra cui Paolo Vanoli – il Genoa ha così deciso di affidare la panchina a un allenatore giovane, ma che ha già esperienze importanti come quella sulla panchina della Roma nel 2024. Torna in panchina dopo più di un anno (da settembre 2024): in questi primi mesi della stagione 2025/26 si era dedicato all’Ostiamare, società di Serie D di cui è presidente e attualmente prima in classifica.

Per De Rossi sarà la terza esperienza in panchina: dopo aver iniziato da collaboratore tecnico di Roberto Mancini in nazionale (con anche la vittoria dell’Europeo nel 2021), De Rossi ha allenato la Spal in Serie B da subentrato (e poi esonerato) e la Roma con cui è arrivato sesto nel 2023/24 ed è invece stato esonerato nella stagione seguente. Il suo bilancio in panchina fin qui è di 47 partite con 17 vittorie, 15 pari e 15 sconfitte. Se consideriamo soltanto la Serie A, il bilancio è di 22 partite, con 10 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte.

La stagione del Genoa

Non è stato un inizio di stagione positivo per il Genoa. Dopo l’ottima scorsa stagione, Vieira non è riuscito a incidere anche in questo inizio di campionato. Sei punti ottenuti fin qui, una sola vittoria: quella arrivata senza Patrick Vieira in panchina, contro il Sassuolo nell’ultimo weekend. Poi soltanto tre pareggi e sei sconfitte. Soltanto sei le reti segnate (secondo peggior attacco) e sedici subite (peggior difesa del torneo).