“Karma is a bit*h. Dio vede e provvede”. Questo il commento di Mario Balotelli su Instagram dopo l’addio di Patrick Vieira al Genoa. L’attaccante era arrivato la scorsa stagione nel capoluogo ligure per rilanciarsi, ma ha giocato (mai da titolare) solo in sei partite, per un totale di 56 minuti. Inizialmente per un “ritardo di condizione”, poi anche per un rapporto non bellissimo con Patrick Vieira.

Motivo per cui dopo l’esonero (ultimo con il Genoa, con zero vittorie), Balotelli ha attaccato il suo ex allenatore con un messaggio forte. “Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto. Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione”, ha esordito Balotelli.

Poi l’ultima parte: “Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore. Ora testa al Genoa e ai genoani! Forza Genoa! Forza ragazzi! Ho creduto in voi e ci credo ancora”. Alla fine anche i tag per Zangrillo, l’allenatore del Pisa Gilardino e lo stesso Patrick Vieira.

Il litigio tra Vieira e Balotelli

I due sono stati prima compagni di squadra tra Inter e Manchester City, poi Vieira è stato allenatore di Balotelli al Nizza. E qui il rapporto si è incrinato definitivamente. In un’intervista al Daily Mail, Patrick Vieira aveva parlato proprio del suo rapporto con Balotelli: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l’etica del lavoro. È stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui. La situazione era diventata ingestibile per entrambi, per questo abbiamo deciso di separarci”. Poi ci fu l’addio di Balotelli direzione Marsiglia.

Lo stesso attaccante aveva risposto: “Ho vissuto a Villefranche, è stato pazzesco. Sorridevo ogni giorno, andavo al mare ogni giorno. Una vita da sogno. Il problema era che il modo di giocare di Vieira non mi andava bene. Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d’accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrei mai lasciato il Nizza. Ero davvero felice lì”. I due si sono ritrovati poi al Genoa e in un primo momento sembravano aver messo tutto da parte, ma solo apparentemente. Visto che Balotelli non ha mai giocato e adesso si è scagliato di nuovo contro Vieira.