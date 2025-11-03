Il mondo FQ

L’attimo del secondo cedimento alla Torre dei Conti di Roma: crolla la parte superiore della struttura, vigili del fuoco investiti – Video

Il momento dell'incidente con parte del crollo all'interno della struttura
Il video mostra il crollo parziale della Torre dei Conti, in centro a Roma. Come si vede dal filmato, il collasso è avvenuto – in parte – all’interno della struttura. Quattro gli operai coinvolti dall’incidente: uno è rimasto ferito gravemente e soccorso dal 118.

