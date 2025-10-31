Beffa Musetti: Aliassime gli può scippare le Atp Finals sul più bello. Deve tornare in campo ma può non bastare | La classifica

Il 23enne carrarino si è visto recuperare tutto il vantaggio dal canadese, che a Parigi può prendersi la qualificazione per Torino. L'azzurro invece volerà ad Atene per fare altri punti: perché la situazione si è tremendamente complicata

Tutto rischia di sfumare sul più bello, quando l’obiettivo sembrava ormai in cassaforte. La qualificazione di Lorenzo Musetti alle Atp Finals 2025 di Torino è a forte rischio. Anzi, in questo momento è quasi saltata, proprio quando manca poco più di una settimana all’inizio del torneo all’Inalpi Arena, dove l’Italia sarà già certa di essere rappresentata da Jannik Sinner, campione in carica. Musetti da mesi culla il sogno di realizzare una storica doppietta azzurra alla Finals: la missione sembrava ormai compiuta, fino a quando il Masters 1000 di Parigi in corso alla Défense Arena ha rimescolato tutto. Colpa di Felix Auger–Aliassime, il canadese che sta giocando un torneo straordinario e ha già raggiunto la semifinale.

Prima dell’inizio del torneo, Musetti occupava l’ottavo posto della classifica Atp Race, l’ultimo utile per qualificarsi alle Atp Finals, con quasi 500 punti di vantaggio su Auger-Aliassime. Ed è stato sul punto di blindare la sua presenza a Torino, quando mercoledì il canadese ha rischiato di perdere contro il francese Muller, giocandosi tutto al tie-break del terzo set. Lo stesso giorno, gli eventi per Musetti hanno preso la piega peggiore: il 23enne carrarino ha perso il derby contro Lorenzo Sonego, salutando subito Parigi. Nel frattempo Auger-Aliassime ha proseguito la sua corsa, fino alla vittoria oggi contro Vacherot che gli è valsa il posto in semifinale.

Soprattutto, però, il canadese si è tremendamente avvicinato a Musetti: oggi la distanza tra i due è di appena 90 punti. Domani, sabato primo novembre, Auger-Aliassime ha praticamente un match point per qualificarsi a Torino e scippare il posto a Musetti: se dovesse vincere la semifinale, infatti, salirebbe a quota 3.845 punti contro i 3.685 di Musetti. Se dovesse addirittura vincere il Masters 1000 di Parigi, sarebbe certo della qualificazione alle Atp Finals.

I due possibili scenari

Musetti invece è costretto a tornare in campo la prossima settimana, in uno dei tornei Atp 250 in programma: Atene o Metz. Perché Auger-Aliassime si è già iscritto e giocherà in Francia (a meno di vittoria a Parigi, che lo qualificherebbe appunto automaticamente per Torino). Il carrarino, che avrebbe voluto preparare adeguatamente le Finals, è obbligato a volare in Grecia: giocherà infatti nella capitale ellenica, dove gli organizzatori gli hanno garantito una wild card. Se il canadese dovesse perdere in semifinale a Parigi, a Musetti “basterebbe” fare il suo stesso risultato nell’ultima settimana per garantirsi Torino. Se invece Auger-Aliassime dovesse vincere la semifinale e poi perdere in finale, Musetti avrebbe davvero poche chance. Dovrebbe vincere ad Atene e sperare che il canadese non faccia lo stesso a Metz, oppure arrivare fino in finale e sperare che il suo rivale esca già ai quarti. Insomma, tutto si è tremendamente complicato per il tennista azzurro. Torino era già pronta a celebrare un nuovo record dell’Italtennis, invece ora tutto rischia di saltare.