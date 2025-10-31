Si avvicina sempre di più il ritorno di Jannik Sinner a numero 1 del mondo con la vittoria su Ben Shelton che gli fa conquistare le semifinali dell’Atp di Parigi, ultimo Masters della stagione. L’altotesino ha superato in due set lo statunitense, numero 7 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 9 minuti. L’azzurro, alla sua prima semifinale al torneo Parigi, per l’accesso in finale sfiderà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

“Partita davvero difficile e lo si sapeva alla vigilia, a volte non sono stato tanto tranquillo, ma ho risposto bene e ho servito con un alta percentuale soprattutto nel primo set. Sono molto contento. La prossima partita sarà molto fisica” ha detto il numero 2 del mondo. “Non penso al ranking, i risultati sono le conseguenze di come uno gioca, si va alla giornata, ci sono sfide difficili che mi aspettano, quello che succede succede. Fare le semifinali a Parigi è importante, è una stagione lunga con grandi risultati e niente deve esser dato per scontato. Domani è un’altra giornata importante e il pubblico ci spinge a prescindere da chi gioca. Ora mi godo la serata e cerco di recuperare al massimo. Sono contento di fare una semifinale qui dopo una stagione del genere. So quanto è importante Torino ma lo è anche qui”. Sinner prima di Shelton ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del torneo, Sinner continua a essere in pole sulla lavagna degli esperti: la prima volta sul cemento parigino del campione di San Candido è in lavagna a 1,50, in leggero calo rispetto agli 1,55 di ieri. Molto più distanti gli altri giocatori.