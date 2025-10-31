Dramma nella pallavolo: è rimasto folgorato nella piscina di un hotel, cerebralmente morto il 26enne Saber Kazemi

Dopo due settimane di apprensione e speranza, è arrivato l’annuncio della Federazione di pallavolo iraniana: il giocatore della nazionale Saber Kazemi è morto a 26 anni. Vittima di un incidente incomprensibile, è rimasto folgorato nella piscina di un hotel. Dopo diversi giorni di coma, ricoverato in terapia intensiva, l’opposto è stato dichiarato cerebralmente morto. La commissione medica ha dichiarato irreversibili le sue condizioni. Tuttavia, il supporto vitale non è stato interrotto e l’uomo rimane collegato a macchinari.

Kazemi con l’Iran ha vinto 2 ori negli Asian Games del 2021 e 2022, ma anche un oro e un argento nei campionati asiatici. Questa stagione si era trasferito in Qatar, per giocare con l’Al Rayyan Club. Proprio dopo un allenamento con la squadra, è rimasto folgorato mentre si stava rilassando in piscina. Sull’incidente c’è attualmente un’indagine in corso e poca chiarezza.

Kazemi è stato soccorso sul posto, ma era già in coma per la scossa elettrica ricevuta. E’ stato poi ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Doha. Tutti gli organi del pallavolista, inclusi cuore, polmoni e fegato, risultano sani. Ma le sue condizioni cerebrali non sono mai migliorate. Fino al tragico annuncio di giovedì 30 novembre.