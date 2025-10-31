Il mondo FQ

Giustizia

16:34

Assolta la madre accusata di non aver fermato gli abusi sulla figlia: “Il fatto non sussiste”

di F. Q.
La Corte d’appello di Messina, ha annullato la condanna a sei anni inflitta a una 26enne di Noto. La donna, vittima di violenze e minacce da parte del compagno già condannato per pedofilia, era stata ritenuta colpevole di aver permesso gli abusi sulla figlia
Paura di perdere la figlia e dell’uomo che la picchiava e così per una donna di 26 anni è arrivata un’assoluzione perché il “fatto non sussiste” dopo essere stata precedentemente condannata per aver permesso abusi sessuali sulla bambina. A emettere la sentenza nel processo di revisione è stata la Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania. L’imputata come, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, era stata condannata a sei anni e alla perdita della potestà genitoriale.

I fatti, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, sono avvenuti a Noto (Siracusa). L’11 novembre 2020 la donna ha denunciato il compagno, 47enne, dopo essere riuscita a sfuggire alla furia dell’uomo, scappando di casa per andare al pronto soccorso a farsi medicare le ferite al polso e alla schiena. Minacce, insulti, lesioni, privazioni, sequestro del telefonino, divieto di parlare con i suoi parenti erano le vessazioni subite dalla vittima, destinata a una casa protetta. Le indagini fecero emergere anche ripetuti atti sessuali commessi dall’uomo ai danni della figlia in tenerissima età. Abusi a cui l’imputato non era nuovo perché in passato aveva abusato anche della figlia avuta nella precedente relazione, cosa che gli era costata già una condanna per pedofilia. Pur essendo a conoscenza delle violenze ai danni della bambina, la madre non avrebbe denunciato l’uomo.

Il tribunale di Siracusa aveva condannato l’uomo a dieci anni e otto mesi, in continuazione con la precedente sentenza, e la donna a sei anni e alla perdita della responsabilità genitoriale. La sentenza era divenuta irrevocabile il 14 novembre del 2023. Il 7 maggio scorso la Procura generale di Catania ha avanzato alla Corte d’appello di Messina la richiesta di revisione del processo soltanto nei confronti della madre della bambina. La donna è tornata in libertà e potrà riprendere il rapporto con la figlia.

