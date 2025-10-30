Il mondo FQ

Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Contratto fino a giugno 2026

di F. Q.
L'ex Ct prende il posto dell'esonerato Igor Tudor: sarà già in panchina contro la Cremonese
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Mancava solo l’annuncio ufficiale dopo le firme ed è arrivato: l’ex commissario tecnico della nazionale prende il posto di Igor Tudor, esonerato dopo le tre sconfitte consecutive (senza gol) tra campionato e Champions League. Spalletti sarà già in panchina nel match di sabato sera alle 18.30 contro la Cremonese in trasferta. “Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”: lo ha annunciato il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Sempre sui canali ufficiali della società bianconera è tracciata una breve biografia del mister. “Nato a Certaldo, in provincia di Firenze, nel 1959, Spalletti ha intrapreso la carriera da allenatore 30 anni fa dopo aver indossato da calciatore tra le altre la maglia dello Spezia e dell’Empoli. Proprio nella società toscana ha iniziato la sua esperienza in panchina, vincendo una Coppa Italia Serie C e conquistando poi spazio in Serie A, riuscendo a imporsi come uno degli allenatori più innovativi del campionato italiano – si legge nella nota della Juventus – La consacrazione arriva con l’Udinese nei primi anni 2000, con cui raggiunge tre anni consecutivi l’accesso alle competizioni europee e nel campionato 2004/05 conquista la prima storica qualificazione in Champions League per il club friulano, che lo porta poi nelle quattro stagioni successive alla Roma, con cui vince due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dal 2009 al 2014 Spalletti ha guidato lo Zenit San Pietroburgo, con cui ha vinto due campionati, una coppa e una supercoppa di Russia, prima di rientrare in Italia sedendo nuovamente sulla panchina della Roma prima e su quella dell’Inter poi. Campione d’Italia al termine della stagione 2022/23 con il Napoli, il tecnico toscano è poi stato il ct della Nazionale Italiana fino allo scorso giugno. Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera” è il messaggio di benvenuto del club.

