A fuoco il casello di Brescia sud: fiamme da un tir carico di gomme, autostrada chiusa

Un violento incendio è divampato al casello autostradale di Brescia Sud, lungo l’A21 che collega Torino a Brescia. Le cause sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un camion carico di gomme, fermo in prossimità della struttura. Il rogo si è rapidamente esteso, distruggendo gran parte del casello e generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo, insieme al personale sanitario del 118. Non si registrano feriti o intossicati. L’autostrada è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.
