Josep Martinez Riera, 27 anni, cittadino spagnolo, calciatore professionista, secondo portiere dell’Inter, è indagato per omicidio stradale dopo l’incidente in cui ha investito e ucciso un uomo di 81 anni che viaggiava su una carrozzina elettrica. La vittima è Paolo Saibene, ex operaio tessile, che stava transitando lungo la Provinciale 32, a Fenegrò, nel Comasco, a poca distanza dal centro di allenamento dei nerazzurri, ad Appiano Gentile. Procedeva nella stessa direzione di marcia dell’auto del portiere spagnolo, una Byd, veicolo elettrico di un marchio cinese.

Dopo l’impatto, Saibene è stato soccorso dallo stesso Martinez, che è ancora sotto choc e che l’Inter ha affidato a uno psicologo. Presenti anche altri automobilisti, ma non c’è stato nulla da fare: l’anziano è morto prima ancora dell’arrivo di un’ambulanza da Saronno e dell’elisoccorso del 118 di Como, pronto per un volo disperato verso l’ospedale. L’auto del portiere spagnolo è stata sequestrata e le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Da cui, ovviamente, emergeranno anche le eventuali responsabilità di Martinez.

Il punto di riferimento è l’articolo 589-bis del Codice penale, che disciplina l’omicidio stradale. Se dovessero essere appurate delle violazioni delle norme sulla circolazione, come ad esempio una velocità superiore al limite, Martinez rischia una condanna da 2 a 7 anni di reclusione con sospensione della patente. Se invece la colpa fosse lieve e non stradale, invece, la pena prevista è compresa fra i 6 mesi e i 5 anni. Se invece venisse confermato quanto emerso finora, ovvero che la carrozzina di Saibene ha lasciato la ciclabile e invaso la corsia delle auto, senza che ci siano responsabilità da parte del portiere dell’Inter, allora l’indagine nei confronti di Martinez si potrebbe concludere con una archiviazione, senza conseguenze penali.

Le ricostruzioni di quanto accaduto in via Bergamo a Fenegrò finora suggeriscono un caso fortuito. Martínez è stato sentito, mentre oltre ai rilievi sul posto, gli inquirenti son in attesa di autopsia, analisi della scatola nera e telecamere. Proprio l’autopsia potrebbe aiutare a confermare l’ipotesi di un malore che ha colpito l’anziano prima dell’incidente, provocando il suo sbandamento verso il centro della strada.