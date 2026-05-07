Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 6:45

Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tv

di Redazione Sport
La campionessa in carica impegnata sul Centrale del Foro Italico: second match di giovedì 7 maggio. Prima in campo il romano, poi tocca a Sonego. In tutto in campo 8 azzurri, c'è anche un derby
Internazionali, tocca a Berrettini e Paolini: gli italiani in campo oggi a Roma | Il programma, orari e tv
Icona dei commenti Commenti

Oggi a Roma tocca a Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis femminile italiano, campionessa in carica, scende in campo sul Centrale del Foro Italico: il suo match è il secondo in programma giovedì 7 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Prima tocca appunto a Berrettini, che sfida l’australiano Popyrin. Poche ore dopo, stesso campo, protagonista anche Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Ma il programma di oggi mette sul piatto anche molto altro in chiave azzurra: 8 gli italiani in campo, compreso il derby tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Alexei Popyrin
Lorenzo Sonego-Ignacio Buse
Mattia Bellucci-Roman Andres Burruchaga
Andrea Pellegrino-Luca Nardi
Francesco Maestrelli-Roberto Bautista Agut
Gianluca Cadenasso-Thiago Tirante

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Leolia Jeanjean

Il programma degli italiani in campo oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00
Alexei POPYRIN AUS vs Matteo BERRETTINI ITA

Non prima delle 13:00
Jasmine PAOLINI ITA vs Leolia JEANJEAN FRA

A seguire
Coco GAUFF USA vs Tereza VALENTOVA CZE

Non prima delle 19:00
Lorenzo SONEGO ITA vs Ignacio BUSE PER

Non prima delle 20:30
Aryna SABALENKA vs Barbora KREJCIKOVA CZE

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00
Antonia RUZIC CRO vs Mirra ANDREEVA

A seguire
Roman Andres BURRUCHAGA ARG vs Mattia BELLUCCI ITA

A seguire
Stefanos TSITSIPAS GRE vs Tomas MACHAC CZE

Non prima delle 17:00
Belinda BENCIC SUI vs Bianca Andreescu CAN

A seguire
Andrea PELLEGRINO ITA vs Luca NARDI ITA

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00
Cristina BUCSA ESP vs Qinwen ZHENG CHN

A seguire
Marcos GIRON USA vs Marin CILIC CRO

A seguire
Roberto BAUTISTA AGUT ESP vs Francesco MAESTRELLI ITA

A seguire
Thiago TIRANTE ARG vs Gianluca CADENASSO ITA

A seguire
Denis SHAPOVALOV CAN vs Mariano NAVONE ARG

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione