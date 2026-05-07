Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Oggi a Roma tocca a Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis femminile italiano, campionessa in carica, scende in campo sul Centrale del Foro Italico: il suo match è il secondo in programma giovedì 7 maggio agli Internazionali d’Italia 2026. Prima tocca appunto a Berrettini, che sfida l’australiano Popyrin. Poche ore dopo, stesso campo, protagonista anche Lorenzo Sonego contro il peruviano Buse. Ma il programma di oggi mette sul piatto anche molto altro in chiave azzurra: 8 gli italiani in campo, compreso il derby tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini-Alexei Popyrin

Lorenzo Sonego-Ignacio Buse

Mattia Bellucci-Roman Andres Burruchaga

Andrea Pellegrino-Luca Nardi

Francesco Maestrelli-Roberto Bautista Agut

Gianluca Cadenasso-Thiago Tirante

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Leolia Jeanjean

Il programma degli italiani in campo oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

Alexei POPYRIN AUS vs Matteo BERRETTINI ITA

Non prima delle 13:00

Jasmine PAOLINI ITA vs Leolia JEANJEAN FRA

A seguire

Coco GAUFF USA vs Tereza VALENTOVA CZE

Non prima delle 19:00

Lorenzo SONEGO ITA vs Ignacio BUSE PER

Non prima delle 20:30

Aryna SABALENKA vs Barbora KREJCIKOVA CZE

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

Antonia RUZIC CRO vs Mirra ANDREEVA

A seguire

Roman Andres BURRUCHAGA ARG vs Mattia BELLUCCI ITA

A seguire

Stefanos TSITSIPAS GRE vs Tomas MACHAC CZE

Non prima delle 17:00

Belinda BENCIC SUI vs Bianca Andreescu CAN

A seguire

Andrea PELLEGRINO ITA vs Luca NARDI ITA

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

Cristina BUCSA ESP vs Qinwen ZHENG CHN

A seguire

Marcos GIRON USA vs Marin CILIC CRO

A seguire

Roberto BAUTISTA AGUT ESP vs Francesco MAESTRELLI ITA

A seguire

Thiago TIRANTE ARG vs Gianluca CADENASSO ITA

A seguire

Denis SHAPOVALOV CAN vs Mariano NAVONE ARG

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.