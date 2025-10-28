Un anziano di 81 anni a bordo di una carrozzina elettrica è morto dopo essere stato investito dall’auto guidata dal secondo portiere dell’Inter, il 27enne Josep Martinez. L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 viaggiava lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como). Il calciatore nerazzurro si è fermato a prestare soccorso. Poi sono arrivati l’elisoccorso e l’ambulanza, ma per l’81enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega l’abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone, non lontano da Appiano Gentile, il centro sportivo dell’Inter dove si allenano i nerazzurri.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri ha avviato verifiche e rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Secondo alcuni testimoni, l’uomo di 81 anni avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’auto di Martinez, portando alla tragica fatalità. Stando a una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe avuto un malore, invadendo la corsia. Un’altra versione invece riferisce di un tentativo da parte della vittima di attraversare la strada per spostarsi dalla ciclabile all’altro lato della carreggiata. Martinez si è sottoposto a dei controlli perché si trova in stato di choc.

L’Inter annulla la conferenza stampa

A seguito dell’incidente stradale che ha visto protagonista il portiere Josep Martinez, l’Inter in segno di rispetto ha comunicato la decisione di annullare la conferenza stampa dell’allenatore, Cristian Chivu, prevista oggi come da programma alla vigilia del match di San Siro contro la Fiorentina.

Chi è Josep Martinez

Spagnolo di 27 anni, nato ad Alzira, Martinez gioca nell’Inter dalla scorsa stagione, dopo che è stato acquistato dal Genoa per 14 milioni di euro. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell’Inter con una buona prestazione. In questa Serie A ha giocato due partite, subendo un solo gol. Dopo le giovanili nel Barcellona, la sua carriera è iniziata con il Las Palmas, prima del trasferimento al Lipsia e poi in Liguria. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021.