Penultimo torneo del 2025 per Jannik Sinner, che prima delle Atp Finals giocherà questa settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sinner è reduce dalla vittoria nell’Atp Vienna in finale contro Alexander Zverev in tre set e adesso vuole chiudere al meglio la propria stagione, vincendo sia a Parigi che a Torino. Con molta probabilità però Sinner chiuderà la stagione da numero 2 al mondo, con Alcaraz sempre più certo di finire da numero uno. Vantaggio diventato incolmabile dopo il ritiro di Sinner a Shanghai: “Per quest’anno è impossibile e a dire il vero è una cosa a cui non sto pensando”, ha spiegato Sinner.

Poi però fissa già l’obiettivo in vista del prossimo anno: “Tornare numero uno sarà l’obiettivo del 2026“. Così il numero 2 del mondo in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio al torneo Atp Masters 1000 di Parigi, dove sfiderà il belga Zizou Bergs. “Ora voglio solo chiudere al meglio questa stagione – sottolinea il campione di Wimbledon -. Dicembre, come già accaduto l’anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti. So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest’anno”.

L’altoatesino ha ritrovato il sereno dopo una settimana molto complicata da un punto di vista mediatico a causa dopo la sua rinuncia alla Coppa Davis. Sinner è stato bersagliato di critiche (in tanti si sono schierati con lui, soprattutto tra gli addetti ai lavori) e ha risposto sul campo, vincendo a Vienna e chiudendo poi in conferenza stampa tutte le polemiche. Adesso il focus è su Parigi 2025: poi le Finals, ultimo appuntamento del 2025.