Angela Mirto è ricoverata in rianimazione e le sue condizioni sono gravi. "La più alta espressione del giuramento e dei valori della nostra professione", ha dichiarato l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri

Si è fermata per aiutare un automobilista in testacoda sull’autostrada A2 ed è stata investita. Angela Mirto, dottoressa che viaggiava insieme a una collega oculista, è scesa dal veicolo tra lo svincolo di Gallico e quello di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, per prestare assistenza ed è stata travolta. È ricoverata in rianimazione ed è in gravi condizioni.

Mirto lavora per l’Asp di Vibo Valentia. Per l’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria il gesto di Angela Mirto “rappresenta la più alta espressione del giuramento e dei valori che ispirano la nostra professione – ha affermato il presidente Pasquale Veneziano -. In un momento di pericolo, non ha esitato a intervenire per salvare una vita, anteponendo il dovere etico alla propria sicurezza”. Anche il dirigente medico dell’Unitá operativa complessa Tia, Marco Tescione ha commentato la vicenda. “Conosciamo bene la dottoressa Mirto per la sua competenza e la sua umanità. Il suo gesto non sorprende chi ha avuto modo di lavorare con lei: è la dimostrazione tangibile di cosa significhi essere medico, nella più autentica accezione del termine”.