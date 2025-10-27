“La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 se verrà tolto all’Italia”. È la provocazione arrivata dal presidente della Federazione calcistica russa (RFU), Alexander Dyukov, parlando al portale Sport.ru. “La Russia è sempre pronta”, ha dichiarato Dyukov a un corrispondente, che gli chiedeva un commento sull’eventualità che l’Italia non sia più in grado di ospitare gli Europei di calcio 2032. “L’Italia potrebbe perdere il diritto di ospitare Euro 2032, visto che dei dieci stadi presentati, la Uefa ne ha approvato solo uno. Pertanto, è possibile che il torneo venga affidato interamente al secondo paese ospitante, la Turchia“, scrive Sport.ru sul suo sito.

Ovviamente si tratta appunto di una provocazione: al momento la Russia è sospesa dall’Uefa a seguito dell’invasione dell’Ucraina, quindi non può prendere parte a nessuno torneo internazionale, figurarsi organizzarlo. Di voltafaccia anche repentini è piena la storia dello sport, ma di certo Mosca non ha nessuna chance di ospitare gli Europei, anche tra 7 anni. Più concrete sono invece le problematiche dell’Italia rispetto a Euro 2032. La nostra Federcalcio guidata da Gabriele Gravina si era candidata in pompa magna, salvo poi dover battere in ritirata e condividere il torneo con la Turchia di Erdogan. Ora invece deve affrontare la grana stadi, che viene accennata appunto dai russi a mo di sberleffo.

L’Italia infatti non ha stadi nuovi da presentare per gli Europei. L’unico pronto è lo Stadium della Juventus a Torino. A Milano e a Roma, con patimenti e sofferenze diverse, stanno andando avanti i progetti per costrure nuovi impianti. Di solido e sicuro però ancora non c’è nulla. E vista la fama dell’Italia, all’Uefa hanno iniziato a preoccuparsi. Dall’altra parte invece, gli stadi turchi sono già tutti moderni e pronti. Di questo passo a Istanbul si giocheranno semifinali e finali, ovvero il clou della competizione. Mentre all’Italia resteranno le briciole, forse.