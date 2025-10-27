L'ex capitano bianconero ha parlato di un problema di "mentalità" e di mancanza del vero Dna bianconero. Così aveva difeso il tecnico che poi è stato cacciato

“Tudor in confusione? Non credo sia la parola più adatta. Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è in confusione, penso che oggi la Juve non abbia un problema di allenatore ma qualcosa di più complesso”. Così Alessandro Del Piero nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club. A distanza di qualche ora, la Juventus ha deciso di esonerare Igor Tudor: fatali la sconfitta contro la Lazio (la terza consecutiva) e le otto partite senza vittoria tra campionato e Champions League. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Alessandro Del Piero non sarà d’accordo con la decisione.

“Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Tudor non ha ancora undici titolari, e non è perché non lo voglia lui, ma perché al di là di due o tre giocatori costanti come Yildiz e Thuram, tutti gli altri fanno fatica, ne giocano uno-due bene e poi due male, e quindi sei costretto a ruotare”, ha dichiarato Del Piero dopo la sconfitta per 1-0 firmato Basic.

“Alla Juve si lotta per vincere e per il primo posto – dice ancora Del Piero -, se arrivi secondo è una sconfitta. È quello che ho vissuto io da giovane e nel corso di tutta la mia storia in bianconero. È il DNA della Juve, ma da qualche anno la storia è diversa. E probabilmente questa è una squadra che non può avere quella mentalità, ma deve costruirla tramite dei passaggi”, ha insistito l’ex capitano della Juve, dando la colpa più alla mentalità degli ultimi anni che a Igor Tudor.

Infine Del Piero aveva dichiarato: “Comolli dovrà parlare, altrimenti l’allenatore resta in balia. Forse non si aspettavano questa situazione. Non credo sia l’ultima speranza, ma mercoledì (contro l’Udinese nell’infrasettimanale, ndr) devi vincere, anche male, ma devi vincere”. Non c’è stato invece tempo per Tudor, che è stato esonerato prima dell’infrasettimanale. Sulla panchina bianconera ci sarà per il momento Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen: da capire poi su chi virerà la società torinese.