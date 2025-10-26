Scontro incandescente a L’aria che tira (La7) tra Ugo Mattei, professore ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, e Alessandro Gonzato, collaboratore di Libero e presenza costante in tv come opinionista di centrodestra.

La bagarre esplode quando viene affrontato il tema dei violenti sfratti avvenuti il 23 ottobre in via Michelino, a Bologna: forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno eseguito due sfratti, sfondando porte e un muro per sgomberare due famiglie con minori, una con una bimba disabile. Gli appartamenti, venduti di recente, saranno convertiti in un B&B di lusso da 700 euro a notte.

Gonzato applaude l’episodio che ha scioccato Bologna: “Finalmente c’è stato un intervento delle forze dell’ordine, avvenuto al settimo avviso di sfratto in un immobile che non poteva essere più legalmente occupato. Quindi, chi è dentro va fuori. Siccome le forze dell’ordine, la questura e la prefettura non vengono da Marte, né sono dei sanguinari, se hanno fatto un intervento del genere, c’era qualcuno che sosteneva gli occupanti”.

Sara Mancuso, firma de La Notizia, e Ugo Mattei insorgono: “Ma c’erano dei bambini“.

“Non me ne frega niente di quello che dicono gli altri – urla dimenandosi Gonzato – Finalmente in questo paese le forze dell’ordine hanno liberato un immobile occupato illegalmente, perché io non faccio parte della dottrina ‘Ilaria Salis’, ma faccio parte della dottrina della legalità. Le forze dell’ordine hanno perfettamente ragione: l’illegalità va sgomberata”.

“Mamma mia”, commenta il deputato di +Europa, Riccardo Magi.

Mattei replica, promettendo supporto legale alle famiglie colpite dagli sfratti: “La proprietà immobiliare è tema che insegno all’Università da 34 anni: è evidente che queste condizioni di sfratto, in presenza di minori, sono gravemente illegali e metto a disposizione la mia organizzazione (Generazioni Future, ndr) per difendere chicchessia perché la risposta deve essere legale. Quel modo di operare è un attentato alla democrazia“.

Insorge Gonzato: “L’attentato alla democrazia è l’illegalità”.

“E invece è un attentato alla democrazia – ribatte il giurista – La democrazia non è soltanto andare votare, ma è trattare con cura e civiltà i rapporti coi cittadini. È la prima cosa. E introdurre temi come quelli diffusi dalla Lega è gravissimo, perché creano un veleno sociale che divide la collettività. Qui non parliamo del piccolo proprietario immobiliare a cui, poveretto, non viene pagato l’affitto, ma si tratta di una proprietà speculativa che compra grandi immobili a fini di profitto. E la nostra Costituzione mette il diritto della casa sopra il diritto del profitto“.

“E chi se ne frega”, grida Gonzato – ciascuno coi propri soldi compra gli immobili che vuole e fa quel che diavolo vuole”.

“No, no, caro – risponde Mattei mentre l’opinionista urla – Ci sono i doveri di solidarietà sociale, è l’art. 2 della Costituzione“.