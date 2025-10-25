Il mondo FQ

Quando gioca Sinner in semifinale contro De Minaur all’Atp di Vienna: orario e dove vederlo in tv

di F. Q.
L'azzurro ha già battuto undici volte il rivale australiano in undici precedenti: l'ultimo risale alla semifinale di Pechino
Jannik Sinner giocherà la semifinale dell’Atp 500 di Vienna oggi – 25 ottobre – alle ore 15, a distanza di meno di 24 ore dalla vittoria ottenuta contro Alexander Bublik ai quarti. L’azzurro affronterà Alex De Minaur, che ha sconfitto un buon Matteo Berrettini. Il numero 2 del mondo vuole dare continuità al buon torneo giocato fin qui e raggiungere l’ottava finale nel 2025, condizionato dal caso Clostebol. Sinner – al centro delle polemiche negli ultimi giorni per la rinuncia alla Coppa Davis – ha fin qui vinto tre torni nell’anno solare e a Vienna cerca il secondo successo dopo quello del 2023.

Di fronte ci sarà appunto Alex De Minaur, tennista australiano che Sinner ha già sconfitto ben undici volte in undici precedenti in carriera. Numero 7 al mondo, De Minaur è reduce da tre buone partite contro Rodionov all’esordio, contro Misolic al secondo turno e contro Berrettini ai quarti. Chi passa sfiderà in finale il vincitore della semifinale tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Undici partite, undici vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Alex De Minaur non lasciano alcun dubbio. L’italiano ha vinto sempre contro il collega australiano nei dodici incontri tra il 2019 e il 2025. Il primo risale alla finale alle Next Gen Atp Finals nel 2019, quando Sinner s’impose in tre mini-set. Nel 2025 i due si sono sfidati due volte: la prima ai quarti di finale degli Australian Open, con Sinner che vinse in tre set (6-3, 6-2, 6-1). La seconda in semifinale a Pechino, dove Sinner vinse 2-1 con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2.

Sinner-De Minaur: orario e dove vederlo in tv

La sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur, valida per la semifinale dell’Atp Vienna 500, si giocherà sabato 25 ottobre, alle ore 15. Il match – così come le altre sfide dell’Atp Vienna 500 – sarà disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.

