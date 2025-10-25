“Dico a te, hai paura”, scintille tra Conte e Lautaro Martinez durante Napoli-Inter: cosa è successo

Una partita nervosa e molto tesa quella giocata tra Napoli e Inter, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Nel secondo tempo infatti, sul punteggio di 2-1 per la formazione napoletana, dopo un contatto di gioco vicino alla panchina del Napoli c’è stata un po’ di tensione. Momenti che hanno visto coinvolti in primis l’allenatore del Napoli Antonio Conte e l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. I due – che si conoscono bene (Conte ha allenato l’Inter tra il 2019 e il 2021) – stavano quasi venendo a contatto fisico e sono stati separati.

Tutto è nato da un fallo all’altezza della panchina partenopea su un giocatore dell’Inter: a quel punto si è accesa una discussione che ha visto protagonista prima il tecnico del Napoli insieme ad altri giocatori nerazzurri, poi è arrivato anche Lautaro Martinez, che ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del suo ex allenatore. “Parla, parla”, ha detto inizialmente l’argentino. E anche quando la situazione generale è tornata tranquilla (Conte è stato ammonito), a distanza di diversi metri Lautaro Martinez – indicando la panchina del Napoli e Conte nello specifico con il dito – ha mimato il gesto come a dire “hai paura”. Conte ha risposto accennando un sorriso sarcastico e dicendo qualcosa all’argentino. Pochi minuti dopo è arrivato il gol del 3-1 di Anguissa.