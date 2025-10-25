È successo a Milano, quartiere Barona. L'uomo si era guadagnato la fiducia dei due ragazzini, di 12 e 13 anni. Li costringeva a subire atti sessuali quali toccamenti e strusciamenti mentre si trovavano nella sua abitazione

Dentro la sua casa, nel quartiere Barona a Milano, sono stati trovati quadri di cartoni animati, disegni di Dragon ball, giochi. Ma c’erano anche merendine e dolciumi, che pare usasse per attirare bimbi piccoli. Si era guadagnato anche così la fiducia di due fratelli minorenni suoi vicini di casa, offrendo loro caramelle e regali, per poi costringerli a subire atti sessuali quali toccamenti e strusciamenti, mentre si trovavano all’interno della sua abitazione. Un uomo di 67 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, a Milano, con l’ipotesi di violenza sessuale ai danni dei due ragazzini che hanno 12 e 13 anni. Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.

L’attività di indagine, condotta dagli agenti della squadra mobile della questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla madre di due giovani, insospettita da alcune loro frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale, che secondo le accuse sarebbero scaturite dall’esperienza degli abusi. Le successive indagini ne hanno evidenziato le azioni. L’indagato in passato ha lavorato anche per una società sportiva dilettantistica. Dalle indagini è emerso che l’uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare con caramelle e altro per poi mettergli le mani addosso. Secondo le indagini della Mobile l’uomo “sfruttando la sua confidenza di vicino e guadagnandosi la fiducia dei ragazzini offrendo caramelle e regali, avrebbe costretto i due minori a subire atti sessuali, mentre si trovavano all’interno della sua abitazione”.