Parroco accoltellato a Gela, il video dell’aggressione: arrestato un 26enne

I carabinieri di Gela hanno arrestato il ventiseienne Francesco Ascia. Per gli investigatori, è l’autore dell’aggressione al parrocco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri, giovedì 23 ottobre. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello con il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all’addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione è maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. Il ventiseienne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.
