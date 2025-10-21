l tema sarà al centro della conferenza organizzata dal leghista Gian Marco Centinaio. Si tratta di "una narrazione a senso unico, dunque, in cui la voce della razionalità è lasciata fuori", rileva il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (Cicap) in una nota

La Lega ha organizzato in Senato, per mercoledì 22 ottobre, un incontro in cui non si parlerà di economia o lavoro. Al centro dell’attenzione ci sarà invece la fantomatica macchina di Ettore Majorana. Parliamo di un apparecchio mai descritto dal fisico italiano, scomparso nel 1938 e di cui si ignora il destino, ma dall’imprenditore Rolando Pelizza, che raccontò di avere incontrato lo scienziato in un monastero dell’Italia meridionale e di avere costruito su indicazioni dello scienziato una macchina dotata di “poteri magici”. Sarebbe infatti capace di annichilire la materia, produrre energia infinita, trasmutare la gommapiuma in oro e ringiovanire le persone.

Dopo la morte di Pelizza, avvenuta nel 2022, alcuni hanno continuato a sostenere l’efficacia della macchina e si sono dati appuntamento in Senato. Il Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze nato per iniziativa di Piero Angela, rivela infatti che il tema sarà affrontato nella conferenza pubblica organizzata su iniziativa del vice-presidente del Senato, il senatore leghista Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche agricole.

Si tratta di “una narrazione a senso unico, dunque, in cui la voce della razionalità è lasciata fuori“, rileva il Cicap in una nota. Il comitato cita inoltre il fisico Lorenzo Paletti, che ha pubblicato un documentato libro sul tema (L’ultimo segreto di Majorana. La Macchina di Rolando Pelizza, 2024), secondo il quale “Pelizza non ha mai prodotto prove verificabili e riproducibili né del suo rapporto con Ettore Majorana né dell’efficacia della cosiddetta macchina” e “le presunte evidenze, lettere, foto e filmati, non hanno superato controlli indipendenti“.

Il Cicap cita inoltre il biografo di Majorana, Erasmo Recami, che espresse dubbi sull’autenticità del materiale relativo alla macchina osservando che “in assenza di dati pubblici, misure, repliche e revisione tra pari, restiamo nel campo del racconto”. Per il presidente del Cicap Lorenzo Montali “il Parlamento non è il luogo in cui si decide il valore delle prove scientifiche. Tanto più se si organizzano convegni a senso unico, il cui unico esito rischia di essere quello di dare una credibilità pubblica ad affermazioni che non sono supportate da prove adeguate”.