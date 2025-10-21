Gli attivisti del movimento ambientalista, che manifestarono a Brescia contro i finanziamenti di Intesa Sanpaolo al comparto bellico, non ci stanno: "Decisione della questura sproporzionata e punitiva"

Denunce e misure di prevenzione, tra cui fogli di via obbligatori, per cinque attivisti di Extinction Rebellion. Sono queste le decisioni della questura di Brescia, dopo che i membri del movimento ambientalista avevano partecipato lo scorso luglio a una manifestazione davanti alla sede cittadina di Intesa Sanpaolo.

Extinction Rebellion ha fatto sapere che l’iniziativa prevedeva cartelli, letture al megafono e una performance teatrale con un salvadanaio di cartapesta. Secondo il movimento, la manifestazione si era svolta “in modo pacifico” per protestare contro i finanziamenti della banca al comparto bellico. Gli attivisti contestano quindi la decisione della questura, definendola “sproporzionata” e “punitiva” rispetto ai fatti, poiché l’unico reato ipotizzato sarebbe quello di manifestazione non preavvisata.

Chi non è residente a Brescia è stato allontanato dalla città con foglio di via della durata fino a tre anni, mentre gli altri hanno ricevuto avvisi orali per “pericolosità sociale“. Extinction Rebellion collega i provvedimenti a una presunta “rappresaglia per la denuncia presentata nei mesi scorsi contro la stessa questura, dopo le contestate perquisizioni subite da alcune attiviste lo scorso gennaio”.