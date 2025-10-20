In maglia Blancos tra il 2007 e il 2010, si è ritirato nel 2023 e oggi è un commentatore sportivo in una tv olandese: ricoverato in ospedale

Royston Drenthe, ex esterno del Real Madrid e del Feyenoord tra le tante, è stato colpito da un ictus. L’ex calciatore – dal 2023 opinionista tv in Olanda, per Ziggo Sports – è adesso ricoverato in ospedale in gravi condizioni. A darne notizia è stato l’FC Der Rebellen, squadra di ex calciatori di cui fa parte anche il 38enne olandese, sui propri profili social. “Venerdì scorso, Royston Drenthe ha avuto un ictus – si legge nel profilo – Drenthe è attualmente in cura ed è in buone mani. La squadra e le persone coinvolte sperano in una guarigione tranquilla. La famiglia chiede pace e privacy in questo periodo, in modo che possano fornirgli il supporto e lo spazio di cui ha bisogno per la sua guarigione”.

Chi è Royston Drenthe, ex talento del Real Madrid

Trentotto anni, Royston Drenthe si è ritirato nel 2023 e oggi è un apprezzato commentatore sportivo per Ziggo Sports, televisione sportiva olandese. Ex nazionale in Olanda, Drenthe da giovanissimo era un talento calcistico nei Paesi Bassi, ma non ha mantenuto le aspettative dopo l’esperienza al Real Madrid. Cresciuto tra Excelsior e Feyenoord, Drenthe ha esordito con il Feyenoord nel 2005. Rimasto due stagioni in Olanda, nel 2007 i Blancos hanno speso 14 milioni di euro per lui dopo l’Europeo Under 21.

A Madrid è rimasto per tre campionati, ma dopo una prima positiva stagione , non è riuscito successivamente a lasciare il segno. Da lì diverse esperienze in giro per l’Europa, tra cui quelle con Everton in Premier League e Sparta Rotterdam in Eredivisie, ma non riuscendo più a emergere e dimostrare il proprio talento. Nel 2023 ha annunciato il ritiro e ha intrapreso la carriera da opinionista sportivo.