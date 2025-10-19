“Stai tranquilla, stiamo arrivando”, la telefonata della polizia con la vittima picchiata dall’ex a Varese: arrestato 40enne – Audio

È stata salvata dagli agenti della polizia di Stato di Varese che hanno arrestato un uomo di 40 anni per atti persecutori nei confronti di una 19enne. L’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Varese, è scattato dopo la segnalazione da parte di un amico della vittima, contattato al telefono dalla ragazza, in lacrime dopo l’ennesimo episodio di violenza subito da parte dell’ex compagno. L’amico ha raccontato all’operatore della centrale operativa che una sua amica era stata picchiata dall’ex compagno e che i due erano saliti a bordo di un pullman di cui la ragazza non riusciva a riferire la direzione. L’operatore della sala radio è riuscito a trovare il numero di cellulare della giovane che ha contattato subito. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha confermato di essere appena stata picchiata dal suo ex compagno e di trovarsi su un pullman senza però riuscire a dire dove si trovava.