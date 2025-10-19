Il mondo FQ

Il discorso di Ranucci al presidio dopo l’attentato: “La Rai è ancora un luogo di libertà, basta che i giornalisti scelgano di essere indipendenti”

Il conduttore di Report si è unito alla manifestazione organizzata a Pomezia
“La tua scorta siamo noi”, gridano le persone che si sono date appuntamento a Pomezia, dove nella notte di venerdì 17 ottobre un ordigno ha distrutto le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci, fuori dalla sua abitazione. Il conduttore di Report si è unito alla manifestazione tra abbracci e applausi.

