I tifosi del Panama sotto l’hotel dei calciatori del Suriname per non farli dormire: ma loro scendono in strada a ballare | Video

Le due nazionali si sono scontrate poco dopo in un match valido per il primo posto del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali
Un gruppo di tifosi del Panama è andato sotto l’hotel dei giocatori del Suriname, che avrebbero dovuto affrontare di lì a poche ore la nazionale panamense, per disturbarli con cori, fuochi d’artificio e musica a volume altissimo. Scene già viste più volte, anche tra squadre più “famose”, come per esempio – tra gli ultimi – i tifosi del Napoli contro il Cagliari in occasione della sfida decisiva per lo scudetto 2024/25. Questa volta, però, è successa una cosa mai vista.

I calciatori del Suriname, anziché mostrarsi infastiditi, hanno risposto scendendo all’esterno dell’hotel in tuta di rappresentanza per cantare e ballare con i sostenitori del Panama, sorpresi dal loro atteggiamento. Il match tra Suriname e Panama – valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 – è poi finito 1-1 e valeva il primo posto del girone A: entrambe le squadre infatti sono in vetta al gruppo a quota sei punti. Al gol di Margaret per Suriname, ha risposto al 96esimo Diaz per Panama. Nessuno può dire come sarebbe finita senza quei balletti notturni. Che però nel frattempo hanno fatto il giro del mondo.

