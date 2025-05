Fuochi d’artificio, cori e corteo in scooter: l’agguato di mille tifosi del Napoli sotto l’hotel del Cagliari

Petardi e clacson sono proseguiti per diverse ore durante la notte: l'obiettivo era disturbare il sonno dei sardi, ultimo ostacolo verso lo scudetto

Fuochi d’artificio, cori e clacson. Oltre mille tifosi del Napoli si sono organizzati questa notte per tendere un agguato sotto all’hotel dove alloggiavano i giocatori del Cagliari, impegnati oggi nell’ultima giornata di campionato contro la squadra di Antonio Conte, pronta a festeggiare in caso di vittoria la conquista dello scudetto. L’albergo dei sardi si trova nel quartiere Fuorigrotta, vicino allo stadio Diego Armando Maradona. Questa notte all’improvviso si è materializzato un corteo di circa 400 scooter: cori, petardi e clacson sono proseguiti per diverse ore durante la notte, con l’obiettivo di disturbare il più possibile il sonno degli avversari del Napoli.