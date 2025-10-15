Italia-Israele, ferito videomaker negli scontri. L’agenzia di news: “Colpito alla testa da un sasso”. Il video

È rimasto ferito “in modo serio” uno dei videomaker dell’agenzia video Local Team durante gli scontri che si sono verificati a Udine, martedì 14 ottobre, per la partita di calcio tra Italia e Israele. “Uno dei nostri tre colleghi impegnati nella diretta degli scontri in atto – ha scritto in una nota Local Team, che ha diffuso il filmato – è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato colpito verosimilmente da un sasso ed è ora ricoverato in ospedale. Nelle immagini il momento in cui viene colpito e l’intervento dei soccorritori. L’episodio – continua la nota – si è verificato poco dopo l’inizio degli scontri nella fase immediatamente successiva all’intervento degli idranti della polizia, quando i manifestanti hanno ingaggiato una sassaiola nella direzione del cordone di agenti in tenuta antisommossa. Attendiamo aggiornamenti medici nelle prossime ore”. Ferita anche una giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi.