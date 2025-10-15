Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:07

Italia-Israele, ferito videomaker negli scontri. L’agenzia di news: “Colpito alla testa da un sasso”. Il video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (1)
Nelle immagini il momento in cui viene colpito e l’intervento dei soccorritori
Icona dei commenti Commenti

È rimasto ferito “in modo serio” uno dei videomaker dell’agenzia video Local Team durante gli scontri che si sono verificati a Udine, martedì 14 ottobre, per la partita di calcio tra Italia e Israele. “Uno dei nostri tre colleghi impegnati nella diretta degli scontri in atto – ha scritto in una nota Local Team, che ha diffuso il filmato – è rimasto ferito in modo serio dopo essere stato colpito verosimilmente da un sasso ed è ora ricoverato in ospedale. Nelle immagini il momento in cui viene colpito e l’intervento dei soccorritori. L’episodio – continua la nota – si è verificato poco dopo l’inizio degli scontri nella fase immediatamente successiva all’intervento degli idranti della polizia, quando i manifestanti hanno ingaggiato una sassaiola nella direzione del cordone di agenti in tenuta antisommossa. Attendiamo aggiornamenti medici nelle prossime ore”. Ferita anche una giornalista di RaiNews24, Elisa Dossi.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione