Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:55

Marcia Perugia-Assisi: la conferenza stampa dopo l’evento con riflessioni sul cessate il fuoco a Gaza

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Icona dei commenti Commenti

All’indomani della Marcia PerugiAssisi la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace convoca una conferenza stampa di valutazione della Marcia e di presentazione delle prossime iniziative. La conferenza stampa sarà anche l’occasione per condividere una riflessione sul cessate il fuoco a Gaza e sulle iniziative necessarie per porre fine al genocidio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione