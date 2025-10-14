Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 14:51

Atterraggio d’emergenza per un volo Sharm-Roma: fumo in stiva. A bordo giornalisti al rientro dal summit di pace

di F. Q.
Il volo WizzAir dall'Egitto trasportava anche la stampa di ritorno dal summit di pace su Gaza a cui aveva partecipato Meloni
Una segnalazione di fumo in stiva ha spinto un aereo proveniente da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma a un atterraggio di sicurezza a Napoli.

Il volo di WizzAir, decollato dall’Egitto alle 11.25, trasportava a bordo molti turisti e anche la stampa – giornalisti e operatori – che avevano seguito il summit di pace su Gaza nella città sul mar Rosso, a cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A causa del sospetto fumo, il comandante ha richiesto l’atterraggio di emergenza a Capodichino. Dopo che l’aereo ha toccato terra, i vigili del fuoco hanno fatto un primo controllo al velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche.

