Milano, paura al museo del Novecento: scatta l’allarme per una fuga di gas dai sotterranei | Foto
Fuga di gas al museo del Novecento di Milano. Nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel palazzo del museo nella centralissima piazza Duomo per una fuoriuscita di gas da uno dei condizionatori posti nei sotterranei. L’allarme è però rientrato in poco tempo e nessuna persona è rimasta coinvolta.
La fuga di gas si è verificata nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30. Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo attivando quasi immediatamente i sensori di allarme. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Benedetto Marcello. L’ispezione delle squadre di soccorso non ha fatto emergere particolari criticità tant’è che non è stato necessario evacuare i visitatori.