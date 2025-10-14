Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:26

Milano, paura al museo del Novecento: scatta l’allarme per una fuga di gas dai sotterranei | Foto

di F. Q.
È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre, poco dopo le 14.30. L'allarme è rientrato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Nessun visitatore rimasto coinvolto
Milano, paura al museo del Novecento: scatta l’allarme per una fuga di gas dai sotterranei | Foto
Icona dei commenti Commenti

Fuga di gas al museo del Novecento di Milano. Nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco nel palazzo del museo nella centralissima piazza Duomo per una fuoriuscita di gas da uno dei condizionatori posti nei sotterranei. L’allarme è però rientrato in poco tempo e nessuna persona è rimasta coinvolta.

1 / 4

Milano vigili del fuoco (4)

2 / 4

Milano vigili del fuoco (3)

3 / 4

Milano vigili del fuoco (2)

4 / 4

Milano vigili del fuoco (1)

La fuga di gas si è verificata nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30. Dal piano -2 del museo ha cominciato a sprigionarsi del fumo attivando quasi immediatamente i sensori di allarme. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Benedetto Marcello. L’ispezione delle squadre di soccorso non ha fatto emergere particolari criticità tant’è che non è stato necessario evacuare i visitatori.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

1 / 4

Milano vigili del fuoco (4)

2 / 4

Milano vigili del fuoco (3)

3 / 4

Milano vigili del fuoco (2)

4 / 4

Milano vigili del fuoco (1)

1 / 4

Milano vigili del fuoco (4)

2 / 4

Milano vigili del fuoco (3)

3 / 4

Milano vigili del fuoco (2)

4 / 4

Milano vigili del fuoco (1)

1 / 4

Milano vigili del fuoco (4)

2 / 4

Milano vigili del fuoco (3)

3 / 4

Milano vigili del fuoco (2)

4 / 4

Milano vigili del fuoco (1)