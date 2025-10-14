La Procura di Salerno ha disposto la sospensione per dodici mesi del professor Carmine Alfano, ordinario di Chirurgia plastica e coordinatore della Scuola di specializzazione dell’Università di Salerno. L’ordinanza, firmata dal Gip lo scorso 10 ottobre ed eseguita dai Carabinieri, arriva dopo mesi di indagini per stalking, concussione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il nome di Alfano era emerso sulle pagine de Il Fatto Quotidiano e deL’Espresso, che avevano documentato un clima di favoritismi e vessazioni verso gli studenti della “Scuola Medica Salernitana”. E poi di pratiche illecite di ricorso alla chirurgia estetica con soldi pubblici. Da quelle inchieste sono partite le verifiche dell’Ufficio legale dell’Ateneo e, di lì, l’indagine della Procura.

Secondo l’accusa, il docente avrebbe costruito un vero e proprio sistema di paura e sudditanza psicologica tra gli specializzandi: premiava gli allievi “fedeli” e isolava chi non si piegava alle sue pretese. In più casi – scrive la Procura – Alfano avrebbe imposto i nomi dei suoi studenti preferiti in pubblicazioni scientifiche cui non avevano dato alcun contributo, escludendo chi aveva svolto il lavoro reale.

Erano rimasti incisi negli audio pubblicati dall’Espresso e dal Fatto gli insulti razzisti, omofobi e le minacce (“ti apro la testa come un cocomero…”).

Non solo. Gli inquirenti – esattamente come rivelato dal Fatto – gli contestano anche di aver fatto passare interventi di chirurgia estetica privata come operazioni ricostruttive, facendone ricadere i costi sul Servizio sanitario nazionale. Il Gip ha disposto per Alfano il divieto di esercizio della professione medica e la sospensione da ogni incarico universitario per un anno. Il provvedimento, come sempre in questa fase, non comporta un giudizio di colpevolezza: le accuse dovranno essere verificate nelle prossime fasi del processo.

E tuttavia, Alfano come ha rivelato il Fatto era stato già oggetto di procedimenti penali (prescritti) quando esercitava a Perugia e civili per truffa sul contratto all’ospedale. E tuttavia non solo a Salerno aveva trovato subito un nuovo lavoro, ma ci è voluto l’intervento della Procura per toglierlo da reparto e cattedra e metterlo alla porta