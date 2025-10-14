Il ministro Schillaci nomina il Parisi sbagliato: il Nobel per la Fisica diventa presidente della commissione antidoping

All'interno del ministro della Salute ci sarebbe stato un equivoco sul nome: la scelta doveva ricadere su un "quasi omonimo" del professore di fisica, il rettore e medico dello sport Attilio Parisi

Un altro scivolone per il ministero della Salute. Il Nobel Giorgio Parisi è stato nominato presidente della commissione antidoping del ministero, ma si tratta di un errore. E l’incarico gli è stato assegnato a sua insaputa. Come riporta Repubblica, Parisi, uno degli scienziati italiani più conosciuti nel mondo, ha spiegato di non essere a conoscenza della nomina, nonostante sia indicato il suo nome sul provvedimento del ministero. Si è trattato infatti di un equivoco: il professore di fisica ha un “quasi omonimo” medico dello sport, il rettore dell’Università di Roma foro italico Attilio Parisi.

Una nuova gaffe sulle nomine da parte del ministro Orazio Schillaci. Dopo il caso dei no-vax in commissione per la vaccinazione, ora lo “scambio di persona”. L’errore arriva dopo la nomina da parte del ministero della Salute del Comitato tecnico sanitario, un organismo che si occupa di vari temi tra cui la lotta all’Aids e le biotecnologie. Tra i rami del Comitato, c’è la “sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”. I suoi 14 membri sono stati indicati dallo stesso ministero alla Salute, dal dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio, dalla conferenza Stato-Regioni, dal Coni, dai Nas, dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero del Lavoro. Parliamo di esperti di medicina e tossicologia. Mentre il presidente – Parisi – sarebbe un fisico: non esattamente un esperto del settore.

“Per forza, l’hanno nominato per sbaglio“, sono i racconti che circolano dentro la struttura ministeriale, come riferisce Repubblica. “Qualcuno ha fatto un errore”, dicono. Il presidente della commissione sarebbe dovuto essere Attilio Parisi, un luminare della medicina sportiva. Rettore dell’Università foro italico, che si dedica interamente alle scienze motorie e sportive. Dentro il ministero, al momento della nomina, sarebbe scattato l’equivoco.