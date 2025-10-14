Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:22

Capo Verde va ai Mondiali: delirio e lacrime, la grande festa nel minuscolo arcipelago africano

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La storica qualificazione della Nazionale dei Tubarões Azuis - che rappresenta poco più di mezzo milione di persone - è diventata realtà grazie al successo su Eswatini
Icona dei commenti Commenti

Il delirio sugli spalti, le lacrime dei calciatori in campo, la grande festa per le strade. A Capo Verde è successo l’impensabile: la Nazionale del minuscolo arcipelago africano di dieci isole nell’oceano Atlantico si è guadagnata una storica qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. I capoverdiani, grazie al successo per 3-0 contro l’Eswatini con reti di Livramento (ex Verona), Semedo e Stopira, si sono presi infatti il primo posto nel loro girone di qualificazione, davanti al Camerun.

Dopo Uzbekistan e Giordania, Capo Verde è l’altra grande sorpresa che si presenterà l’11 giugno 2026 ai nastri di partenza della Coppa del Mondo di Canada, Stati Uniti e Messico: ovviamente un effetto dei primi Mondiali allargati a 48 Paesi, che se da un lato permette queste favole, dall’altro rischierà di offrire match molto squilibrati. Intanto però resta un fatto: mentre l’Italia si dovrà giocare i play-off, la minuscola Capo Verde è già ai Mondiali e giustamente festeggia.

La Nazionale dei Tubarões Azuis (“squali azzurri” in portoghese, lingua ufficiale del paese) si è comunque guadagnata il suo posto in un girone con il Camerun, sulla carta nettamente favorito. Allo Estádio Nacional de Cabo Verde è partita la grande festa, con invasione di campo, lacrime e abbracci. Poi l’emozione per questo momento storico si è spostato per le strade, dove la festa è andata avanti fino a notte fonda.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6