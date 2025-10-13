Italia-Israele, Gattuso: “Quelle della tregua a Gaza sono immagini bellissime. Rispetto chi sarà fuori a protestare”

Il commissario tecnico ha commentato l'accordo di pace tra Israele e Hamas alla vigilia del match di qualificazione ai prossimi Mondiali

“Sono immagini bellissime, ne abbiamo parlato tra noi. Siamo contentissimi”. Così Gennaro Gattuso – commissario tecnico della nazionale italiana di calcio – in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida tra Italia e Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma tra Usa, Canada e Messico. Delicata sul piano sportivo (in caso di vittoria sarebbero playoff quasi aritmeticamente), ma soprattutto su quanto accadrà extra campo, con una manifestazione pro-Palestina prevista alle 17:30 di domani, 14 ottobre, a Udine. “Ringraziamo i 10-11mila che saranno sugli spalti, ma rispetto anche chi sta fuori a protestare. Mi spiace per le tante famiglie che sarebbero voluto venire”, ha proseguito Gennaro Gattuso.

Le forze dell’ordine hanno predisposto un piano su due fronti mai visto in Friuli: da un lato la gestione delle piazze cittadine, dove arriveranno tutti i manifestanti. Dall’altro la sicurezza strettamente legata alla partita. Sono arrivati rinforzi da tutto il Triveneto, con barriere per mantenere le proteste lontane dallo stadio e un controllo scrupoloso delle vie d’accesso. Le presenze saranno tra le 8 e le 10mila totali (difficile che si arrivi a 11 come auspicato da Gattuso): numero ridottissimo in confronto alla capienza totale del Bluenergy Stadium (intorno si 25mila, ridotta a 16 per questa partita).

Italia-Israele, la conferenza stampa di Gattuso

Sarà una partita particolare per i 22 in campo. Lo sa anche Gennaro Gattuso, che ha già parlato dell’aspetto extra calcistico nella precedente conferenza stampa, prima dell’Estonia: “Non ho parlato con i ragazzi di quanto accadrà fuori, ma solo della partita, oggi abbiamo fatto solo sessione video. I ragazzi lo sanno, sono sempre al cellulare. Ma sicuramente si concentreranno su chi sarà dentro”.

Poi ancora un altro pensiero riguardo l’accordo di pace tra Israele e Hamas degli scorsi giorni: “Sono felicissimo di vedere che la guerra è finita, vedere genitori che hanno la possibilità di riabbracciare i loro figli e anche dall’altra parte tornare a casa. Spero che durerà in eterno perché non c’è cosa più brutta di ciò che abbiamo visto in questi due anni. Viva la pace“.