Milano, esercitazione antiterrorismo in vista delle Olimpiadi: a San Siro va in scena un finto attentato con sequestro

L'operazione è partita lunedì pomeriggio e andata avanti fino a notte: è l'ultima tappa di una serie di operazioni che stanno coinvolgendo la città metropolitana

È una mega esercitazione, ma ufficialmente nessuno ne sa niente. Forze dell’ordine, reparti militari specializzati, ospedali in allarme. Eppure la versione ufficiale è che nessuno sa nulla. A partire dal prefetto Claudio Sgaraglia, anche se di solito queste operazioni erano coordinate dalla Prefettura. Invece questa volta no, negano. Così come l’Esercito non sa nulla, sebbene diverse fonti confermino la presenza di militari. E anche ufficiali di via Fatebenefratelli dicono di non sapere nulla. Anche perché l’operazione andata in scena aveva come epicentro San Siro, dove è stato organizzato un finto attentato con sequestro di ostaggi e relative trattative per il rilascio. Nello scenario ipotizzato erano previste almeno due esplosioni a distanza di tempo, tanto che “l’operazione è partita nel pomeriggio nel piazzale dello Sport” conferma Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia di casa a San Siro, e proseguita fino a notte. “Si tratta di un’esercitazione in vista delle Olimpiadi invernali 2026” spiega il consigliere.

In realtà era tutto così segreto che l’inizio dell’operazione anti-terrorismo era stata anche in parte annunciata su X dal Comune di Milano.

Stranamente però delle fonti istituzionali nessuno sapeva nulla. Ma a guardare bene si tratta di un’ulteriore tappa di una serie di operazioni che stanno coinvolgendo tutta la città metropolitana proprio in vista delle Olimpiadi invernali. Era già stato testato la presa di ostaggi alla metropolitana di San Donato e un attentato su un treno ad alta velocità a Rogoredo. Ma anche il disastro simulato sulla Statale 36. Insomma l’operazione super segreta, che poi non lo era tanto, è stata una riedizione di quanto già visto per Expo 2015, anche se all’epoca i prefetti erano informati di quanto succedeva. Ufficialmente e non.