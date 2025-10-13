Il mondo FQ

Ecofuturo Tv, la terza puntata dedicata all’abitare sostenibile: il viaggio tra soluzioni e innovazioni

La terza puntata di Ecofuturo Tv è tutta dedicata all’abitare sostenibile, con un viaggio tra soluzioni e innovazioni che ci permettono di vivere in case più confortevoli, sicure e rispettose dell’ambiente, riducendo al tempo stesso bollette ed emissioni. Dopo l’introduzione di Alessandro Macina, giornalista e scrittore, che ci ricorda quanto sia urgente investire nelle nostre abitazioni per vivere meglio e risparmiare, scopriamo le tecniche di Isolare, azienda che utilizza materiali riciclati per isolare gli edifici e garantire freschezza in estate e calore d’inverno.

Il tema dell’energia torna con TEON e le sue pompe di calore, che oltre a scaldare in inverno rinfrescano in estate, rappresentando una scelta versatile e sostenibile. Durante l’Ecofuturo Festival, alcuni studenti del Politecnico delle Marche hanno raccontato le loro impressioni su tecnologie e innovazioni viste da vicino, mentre l’azienda Chirenti ci ha presentato il fotovoltaico integrato nei materiali da costruzione, una soluzione che unisce estetica ed energia pulita.

Con il suo stile divulgativo, Samuele Trento ci guida a capire perché le pompe di calore siano davvero una tecnologia del futuro. Spazio anche a Harley Dikkinson, che accompagna famiglie e imprese nella riqualificazione degli immobili con progetti chiavi in mano e piani finanziari sicuri, dimostrando che ristrutturare senza stress è possibile.

La rubrica Vademeco in questa puntata presenta la proposta di Ecofuturo di eliminare del tutto il gas dalle nostre case, non solo utilizzando pompe di calore al posto delle caldaie, ma anche sotituendo i piatti a induzione ai fornelli.

