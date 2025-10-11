Gauff batte Paolini: l’azzurra è fuori in semifinale a Wuhan dopo una partita folle (in negativo)

I colpi di scena possono essere divertenti. Ma quando in una partita di tennis si assiste a una fole striscia di 11 break consecutivi, c’è qualcosa che non va. È questo il succo del surreale match messo in mostra da Coco Gauff e Jasmine Paolini nella semifinale del Wta di Wuhan. Ha vinto l’americana in due set – 6-4, 6-3 – perché a un certo punto si è ricordata come si fa a tenere il proprio turno in battuta e ha chiuso l’incontro, dopo un valzer di errori sconcertante. Paolini, reduce della strepitosa impresa contro Iga Swiatek, ha forse accusato mentalmente e fisicamente le fatiche dei quarti e ha offerto certamente una prestazione sottotono. Con un rammarico, però: con questa Gauff sarebbe bastato poco per provare a vincere e raggiungere la finale.

Un match dominato dall’instabilità

L’inizio della partita è equilibrato: Paolini tiene bene il servizio nel secondo game, mostrando solidità e aggressività nei colpi da fondo. Gauff, però, impone presto il suo ritmo e, dopo alcuni turni combattuti, conquista il primo break sul 4-2. L’italiana reagisce immediatamente con un controbreak, approfittando di un passaggio a vuoto dell’americana, ma non basta: il set si trasforma in una sequenza di cinque break consecutivi. Alla fine è Gauff a uscire vincitrice da questo caos e a chiudere 6-4. Nel secondo set la pioggia di break continua. Nel complesso, nessuna delle due giocatrici riesce a mantenere il servizio per undici giochi di fila. Paolini prova a restare agganciata, ma paga principalmente una serie di errori gratuiti nei momenti decisivi. Anche Gauff fatica con il servizio – tra doppi falli e scelte affrettate – ma prima sul 3 pari e poi quando serve per il match sul 5-3 riesce finalmente a tenere la battuta.

Una giornata storta per l’azzurra

Per Jasmine Paolini resta l’amarezza di una prova opaca, soprattutto dopo la brillante prestazione con Swiatek. Contro Gauff, invece, la toscana non ha mai trovato il ritmo né la sicurezza al servizio: troppi errori, pochi punti diretti e difficoltà nel gestire la potenza dell’avversaria. Coco Gauff conquista così la finale del torneo cinese al termine di una partita dominata dagli errori. Paolini lascia comunque Wuhan con il sorriso: grazie alla semifinale raggiunta ora è la numero 8 della Race, con 218 punti di vantaggio su Elena Rybakina, nona. Un divario importante quando mancano pochi tornei prima delle Wta Finals, che si giocheranno in Arabia Saudita la prima settimana di novembre.