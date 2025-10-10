“Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica – ha spiegato Paolini nell’immediato post partita -. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale”, ha concluso la tennista italiana, oggi numero 8 al mondo. Paolini aveva infatti sfidato Swiatek già sei volte in carriera e aveva perso altrettante volte. Adesso la prima vittoria nel torneo cinese.