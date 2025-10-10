Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 15:05

Paolini sfata il tabù Swiatek a Wuhan e fa un passo verso le Finals: abbattuta la numero 2 del mondo

di F. Q.
La tennista toscana ha vinto contro la polacca: perché ora ha un'ottima occasione per avvicinarsi al torneo tra le migliori otto
Paolini sfata il tabù Swiatek a Wuhan e fa un passo verso le Finals: abbattuta la numero 2 del mondo
Icona dei commenti Commenti

Una super Jasmine Paolini batte Iga Swiatek per la prima volta in carriera e vola in semifinale nel Wta 1000 in corso a Wuhan, in Cina. 6-1, 6-2 in un’ora e cinque minuti di gioco: un dominio per l’azzurra, che continua il suo buon momento di forma dopo la vittoria in doppio a Pechino. Paolini ha giocato una delle sue migliori partite in carriera, imponendo da subito il proprio ritmo e “soffocando” Iga Swiatek, che non è mai riuscita a comandare gli scambi.

Una partita di grandissima concentrazione e qualità quella della numero 8 della Race, che con questa vittoria sale a +218 punti su Elena Rybakina, nona, e fa un piccolissimo passo verso le Finals. Considerando che Rybakina è già stata eliminata, è una buonissima occasione per l’azzurra per provare ad allungare: in caso di vittoria anche contro Coco Gauff (numero 3 al mondo) in semifinale, il vantaggio aumenterebbe a 478 punti e Paolini salirebbe al settimo posto, superando Mirra Andreeva. In caso di vittoria del torneo, l’azzurra andrebbe a +828 punti da Rybakina, portandosi al sesto posto. Un divario che diventerebbe importante quando mancano pochi tornei prima delle Wta Finals, che si giocheranno in Arabia Saudita.

Ho giocato ad alto livello, finalmente ho vinto un match contro di lei. Iga è straordinaria, vincere un match con una giocatrice come lei è una soddisfazione fantastica – ha spiegato Paolini nell’immediato post partita -. Gauff è tosta da affrontare, sarà un match duro. Adesso però sono super felice di essere in semifinale”, ha concluso la tennista italiana, oggi numero 8 al mondo. Paolini aveva infatti sfidato Swiatek già sei volte in carriera e aveva perso altrettante volte. Adesso la prima vittoria nel torneo cinese.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione