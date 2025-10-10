Al momento le autorità locali segnalano un solo morto. La scossa ha causato danni ad edifici e alle infrastrutture energetiche. Solo 11 giorni sono passati dall'ultimo terremoto che aveva causato la morte di 74 persone e distrutto 72mila case nell'isola di Cebu

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine alle 9:43, ora locale. L’epicentro è stato localizzato a circa 20 chilometri (12 miglia) dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. L’ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono probabili danni e ulteriori scosse di assestamento. Il governo filippino ha inizialmente diffuso un allarme tsunami con onde pericolose per le coste entro 300 km dall’epicentro. Allarme poi revocato poche ore dopo dal Centro di allerta tsunami del Pacifico: “Non sussiste più alcuna minaccia di tsunami a seguito di questo terremoto”, si legge in un comunicato.

Il terremoto ha causato danni materiali agli edifici nella regione, oltre a provocare interruzioni di corrente e la cancellazione di lezioni e attività negli uffici governativi. Almeno una persona è morta nel crollo di un muro in cemento a Mati City, secondo quanto riferito da Ednar Dayanghirang, direttore regionale dell’Ufficio della Protezione Civile. Il terremoto ha colpito solo 11 giorni dopo che un sisma di magnitudo 6,9 ha ucciso 74 persone e distrutto o danneggiato circa 72 mila case nell’isola centrale di Cebu.