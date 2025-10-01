Il mondo FQ

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: 69 i morti. “Ci sono persone ancora sotto le macerie”

di F. Q.
Il sisma ha colpito la provincia di Cebu. Danneggiati edifici e strade, saltata l'energia elettrica. I soccorsi si sono messi in moto in tutto il nord del Paese
Forte sisma nelle Filippine. Sono almeno 69 i morti a causa del terremoto di magnitudo 6.9 che nella tarda serata di martedì 30 settembre ha colpito la provincia di Cebu. Secondo quanto si apprende, l’epicentro del terremoto, causato dal movimento di una faglia sottomarina a una profondità pericolosamente bassa di 5 chilometri, si trovava a circa 19 chilometri a nord-est di Bogo. Parliamo di una città costiera di circa 90mila abitanti dove è stata segnalata circa la metà delle vittime. Il sisma ha danneggiato edifici e strade, facendo saltare l’energia elettrica e innescando l’intervento dei soccorsi in tutto il nord del Paese, come spiegato dal funzionario provinciale per i soccorsi Wilson Ramos.

Secondo le autorità, il numero delle delle vittime a Bogo è destinato ad aumentare dal momento che le piogge intermittenti e i danni a ponti e strade stanno ostacolando le operazioni di soccorso. “Siamo ancora nella fase cruciale delle operazioni di ricerca e soccorso – ha dichiarato Bernardo Rafaelito Alejandro IV, vice amministratore dell’Ufficio della protezione civile – Ci sono ancora molte segnalazioni di persone intrappolate o colpite dai detriti”. Il Pacific tsunami warning center ha dichiarato che non ci sono rischi di tsunami come conseguenza del terremoto.

