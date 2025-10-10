Daniil Medvedev sta dando il meglio di sé a Shanghai. Galvanizzato dall’assenza di Sinner (ritiratosi al secondo turno) e Alcaraz, il russo sta giocando bene e ha anche dichiarato che “Shanghai è la città migliore del mondo”, prendendo in giro tutti sulle condizioni climatiche. Adesso ne ha fatta un’altra nel match contro Tien, poi vinto in tre set: durante un cambio campo, Medvedev ha chiesto l’intervento del fisioterapista per i crampi. Un’occasione anche per riposarsi, rinfrescarsi e cambiare la maglietta, piena di sudore visto l’altissimo tasso d’umidità.

Dopo un tentativo non troppo convinto di toglierla, Medvedev ha fatto una richiesta particolare al giudice di sedia: “Scusa, posso chiedere alla raccattapalle di togliermi la maglietta? Ho i crampi. Devo cambiarmi la maglietta”. L’arbitro, che non si aspettava una richiesta simile, ha risposto: “Se qualcuno è felice di farlo”, ma Medvedev ha insistito: “Posso provare, ma ho i crampi“. A risolvere la questione è stato il supervisor Gerry Armstrong, dirigente del Tour, che si è avvicinato a Medvedev e gli ha sfilato la maglietta, posandola poi dietro la sua schiena. Ad accompagnare quei momenti anche un’espressione eloquente di disapprovazione da parte del supervisor.

Uno show continuo nel torneo cinese per Medvedev, che alcuni giorni fa aveva scritto sulla telecamera “la miglior città del mondo”, in riferimento a Shanghai. Il russo aveva poi proseguito: “Non è stato facile. In realtà, mi piace questo torneo perché io sono uno che, quando ci sono almeno 28 gradi, soffre. Molti altri no: loro soffrono quando ci sono 33 gradi con umidità. Quindi sì, io soffro in tanti tornei. Qui, invece, soffrono tutti – ha spiegato Medvedev -. Questo mi mette un po’ nella stessa condizione di tutti gli altri. Perciò ne sono contento”.