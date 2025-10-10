L'impianto è situato a sud-ovest della città di Nashville. Lo sceriffo della contea: "La deflagrazione è stata devastante"

Diverse persone sono morte in un’esplosione in un’azienda di esplosivi militari in Tennessee. Diverse abitazioni nelle vicinanze hanno avvertito l’onda d’urto. Come riporta Cnn, l’incidente è avvenuto intorno alle 7:45 ora locale e come riporta lo sceriffo della contea di Humphreys, Chris Davis, la “deflagrazione è stata devastante“. L’impianto è di proprietà di Accurate Energetic Systems Llc ed è situato a sud-ovest della città di Nashville. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sul numero delle vittime e dei feriti, al momento 13 persone mancano all’appello.

“Abbiamo ancora diverse persone disperse” ha detto Davis, “possiamo confermare che alcuni lavoratori sono morti”. L’entità dei danni alla struttura non è ancora chiara, ha dichiarato David Stewart dei servizi di emergenza della contea. Diverse soccorritori sono intervenuti sul posto e sono la lavoro per valutare e contenere l’incendio, ma al momento si evita l’area più immediata per la paura di esplosioni secondarie.

I residenti nelle vicinanze dell’impianto hanno avvertito tutta la forza dell’esplosione. Uno di loro, Gentry Stover, ha raccontato ad Ap come sembrava “che la casa fosse crollata con lui dentro. Vivo molto vicino ad Accurate e circa 30 secondi dopo essermi svegliato ho capito che doveva essere stato quello”.

Secondo l’ufficio della contea, l’azienda è specializzata nella produzione di varie composizioni altamente esplosive e prodotti speciali per il Dipartimento della Difesa statunitense e per mercati industriali americani.