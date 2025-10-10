Il mondo FQ

Garlasco, indagini all’ex procuratore Venditti: accertamenti bancari anche nei confronti del gip che archiviò Sempio

di F. Q.
Determinanti ai fini delle indagini anche gli appunti del padre di Sempio, Giuseppe. Pagine in cui si trova scritto "Venditti gip archivia X 20/30 euro"
Accertamenti anche su magistrato e gip che archiviò il primo fascicolo. Dopo l’apertura delle indagini nei confronti di Pietro Paolo Mazza, accusato di peculato e corruzione, nell’inchiesta sull’ex Procuratore di Pavia, Mario Venditti, la guardia di finanza ha chiesto alla Procura di Brescia di svolgere “mirati accertamenti bancari” anche nei confronti del magistrato Fabio Lambertucci e del gip che nel 2017 archiviò il primo fascicolo su Andrea Sempio per l’accusa di omicidio nei confronti di Chiara Poggi.

Determinanti ai fini delle indagini anche gli appunti trovati il 14 maggio scorso in un “quaderno-rubrica” del padre di Sempio, Giuseppe. Pagine in cui si trova scritto “Venditti gip archivia X 20/30 euro“. A rinforzare l’ipotesi accusatoria, secondo i pm, contribuirebbe il passaggio non trascritto di un’intercettazione in cui il padre di Andrea Sempio farebbe riferimento alla necessità di “pagare quei signori lì” con modalità non tracciabile.

Da un conto di Silvio Sapone, uno degli ex carabinieri di Pavia perquisiti, secondo quanto emerso dalle indagini sono stati effettuati “pagamenti presso il centro Snai” di scommesse “di Porcari (Lucca)” per un valore che “mensilmente si aggirava intorno ai 1000 euro circa”. E per quanto riguarda l’ex militare Giuseppe Spoto, anche lui perquisito a fine settembre, su alcuni conti le entrate venivano “azzerate” dalle “uscite” con “prelievi” e “pagamenti elettronici”.

