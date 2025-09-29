Garlasco, quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio. Poi arrivò l’archiviazione a Pavia

Nel 2016 i magistrati milanesi definirono “priva di razionalità e plausibilità” la tesi difensiva che indicava l’amico del fratello della vittima come possibile assassino, parlando di “vuoto probatorio” e “informazioni già vagliate”. Successivamente all'archiviazione di Pavia i ricorsi e la richiesta di revisione furono respinti da Cassazione e anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo