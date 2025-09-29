Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 20:15

Garlasco, quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio. Poi arrivò l’archiviazione a Pavia

di Giovanna Trinchella
Nel 2016 i magistrati milanesi definirono “priva di razionalità e plausibilità” la tesi difensiva che indicava l’amico del fratello della vittima come possibile assassino, parlando di “vuoto probatorio” e “informazioni già vagliate”. Successivamente all'archiviazione di Pavia i ricorsi e la richiesta di revisione furono respinti da Cassazione e anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Garlasco, quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio. Poi arrivò l’archiviazione a Pavia
Icona dei commenti Commenti

C’è un prima e un dopo nella storia giudiziaria del delitto di Garlasco sulla contestata archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio nel marzo del 2018. Un’inchiesta, che stando alla contestazione della procura di Brescia, sarebbe stata indotta dalla corruzione dell’allora aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari, Fabio Lambertucci, che […]

Quest'articolo è riservato agli abbonati Sostenitore e Partner

Abbonati a il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori.

  • Digital
    Sostenitore
    Naviga il sito senza limiti di pagine e senza pubblicità.
    Annuale Mensile
    € 1 ,00
    per il primo mese
    poi € 5,99 al mese
    ABBONATI
    Rinnovo automatico. Disattiva quando vuoi

    Incluso nell'abbonamento

    • Accedere a tutti gli articoli del sito (eccetto FQ In Edicola)
    • Navigare senza pubblicità
    • Partecipare in diretta alla riunione di redazione ogni giovedì alle 16.00
    • Accedere al Forum con la redazione per discutere di temi di interesse pubblico
    • Proporre post per il blog dedicato
    • Commentare tutti gli articoli del sito
    • Ricevere le newsletter tematiche
    • Accedere agli articoli del quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione
    • Sconto del 30% sull'abbonamento annuale a TvLoft e sui libri Paper First
    • Sconto del 20% sul nostro shop online
    • Tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)
    • Card digitale con accesso ai vantaggi esclusivi delle Partnership
  • Digital
    Partner
    Sfoglia ogni giorno i contenuti di FQ IN EDICOLA sul tuo pc e sulla nuova app.
    Annuale Mensile
    € 15 ,99
    al mese
    ABBONATI
    Rinnovo automatico. Disattiva quando vuoi

    Incluso nell'abbonamento

    • Accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito
    • Accedere all'archivio completo de il Fatto Quotidiano
    • Accedere ad uno sconto dedicato a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto
    • Partecipare in diretta alla riunione di redazione ogni giovedì alle 16.00
    • Commentare tutti gli articoli del sito
    • Navigare senza pubblicità
    • Accedere a tutti i programmi di TvLoft
    • Sconto del 20% sul nostro shop online
    • Tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00)
    • Card digitale con accesso ai vantaggi esclusivi delle Partnership
  • Digital
    Socio di Fatto
    Sfoglia ogni giorno i contenuti di FQ IN EDICOLA sul tuo pc e sulla nuova app.
    Annuale Mensile
    € 55 ,00
    / mese
    ABBONATI
    Rinnovo automatico. Disattiva quando vuoi

    Incluso nell'abbonamento

    • Accesso illimitato ai contenuti
    • Navigazione senza pubblicità
    • Accesso alle offerte esclusive

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.