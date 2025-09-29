Garlasco, quando la Procura generale di Milano bocciò la pista alternativa su Andrea Sempio. Poi arrivò l’archiviazione a Pavia
Nel 2016 i magistrati milanesi definirono “priva di razionalità e plausibilità” la tesi difensiva che indicava l’amico del fratello della vittima come possibile assassino, parlando di “vuoto probatorio” e “informazioni già vagliate”. Successivamente all'archiviazione di Pavia i ricorsi e la richiesta di revisione furono respinti da Cassazione e anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
C’è un prima e un dopo nella storia giudiziaria del delitto di Garlasco sulla contestata archiviazione dell’indagine su Andrea Sempio nel marzo del 2018. Un’inchiesta, che stando alla contestazione della procura di Brescia, sarebbe stata indotta dalla corruzione dell’allora aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari, Fabio Lambertucci, che […]