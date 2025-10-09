Pena pesante per Giacomo Tortu, fratello di Filippo (velocista italiano): il Tribunale della Federatletica lo ha infatti squalificato per tre anni per il caso spionaggio ai danni di Marcell Jacobs. Il fratello del corridore italiano si era assunto la totale responsabilità della vicenda e non c’erano state altre imputazioni tra i tesserati federali. Nello specifico, trenta mesi sono stati comminati “per violazione del rispetto ed all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport” e sei mesi aggiuntivi per “aver commesso l’illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio”.

La procura ne aveva chiesto la radiazione affermando che “senza alcun dubbio ha contattato il soggetto (omissis) tramite i tecnici della società Equalize perché accedesse ai dispositivi di Marcell Jacobs dove immaginava di trovare prova di doping e questo versando un corrispettivo di diecimila euro”. Dal punto di vista penale è al lavoro la Procura di Milano. Giacomo Tortu non potrà per tre anni avere ruoli societari né svolgere attività federali né accedere ai campi di allenamento e di gara.

Il fratello di Filippo, oro alle Olimpiadi di Tokyo in staffetta insieme a Jacobs, è indagato e accusato di aver chiesto all’ex superpoliziotto Carmine Gallo (morto il 9 marzo) di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff. Giacomo Tortu sospettava delle performance dell’oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e per questo – stando agli atti – avrebbe chiesto di poter accedere ai certificati del sangue di Jacobs (mai nella sua carriera sfiorato da indagini per doping).