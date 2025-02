“Ho dato tutto in mano ai miei legali che procederanno nelle direzioni opportune. Quanto accaduto è veramente grave . Non me lo sarei mai aspettato e voglio che venga fatta chiarezza: sul come, dove, quando e perché. Non tollero che la mia privacy sia stata violata . Tutto ciò mi rattrista molto”. Marcell Jacobs , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso tutta la sua amarezza per la vicenda dello spionaggio ai suoi danni, dietro al quale ci sarebbe Giacomo Tortu . Il fratello di Filippo, oro alle Olimpiadi di Tokyo in staffetta insieme a Jacobs, è indagato e accusato di aver chiesto all’ex superpoliziotto Carmine Gallo di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff .

“Non ho fretta, ma andrò fino in fondo, proprio per capire. Dopo l’Olimpiade 2021 ho dovuto respingere sospettosi e invidiosi, ma pensare che un familiare di un compagno di staffetta, con il quale ho condiviso molti bei momenti, possa essere arrivato a tanto, è avvilente“, ha sostenuto Jacobs. A Tokyo il velocista azzurro vinse i 100 metri e conquistò un secondo storico oro anche con la staffetta azzurra, proprio insieme a Filippo Tortu. I due non si sono mai amati, ma in quel momento insieme portarono l’Italia sul tetto mondiale della velocità.

Gli scorsi giorni, Jacobs ha confermato di credere a Filippo Tortu, che a sua volta si è detto del tutto estraneo ai fatti: “E lo confermo, anche se con suo fratello ha un rapporto molto stretto. Vado a sensazione, a intuito: non credo sapesse. Nei giorni scorsi mi ha scritto per chiedermi se potessimo sentirci. Gli ho risposto di sì e così abbiamo fatto. Ha apprezzato la mia presa di posizione nei suoi confronti. Mi ha detto che, quando è emersa la notizia, è caduto dal pero“, ha svelato Jacobs. Che però non nega le possibili ripercussioni di questa vicenda: “Nella staffetta 4×100 all’inizio non sarà facile, la situazione è delicata: io sarò me stesso. So mantenere la calma: voglio certezze. Non ce l’ho con Filippo. Le brutte cose, se tali sono, prima o poi vengono a galla”.