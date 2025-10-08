Il mondo FQ

Freedom Flotilla Coalition, il medico italiano a bordo: “Fate pressioni perché ci rilascino al più presto”

di F. Q.
Sulle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, abbordate da Israele nella notte, ci sono anche medici e infermieri italiani. Uno di loro ha rilasciato un video su Instagram. “Mi chiamo Riccardo Corradini ho 31 anni e sono un medico e cittadino italiano: se state vedendo questo video vuol dire che la nave su cui stavo navigando, la Conscience appartenente alla Freedom Flotilla Coalition, è stata intercettata e sono stato rapito e portato illegalmente in Israele. Chiedo urgentemente a tutte le persone di fare pressioni sul governo e sull’ambasciata italiana in Israele affinché rilascino i miei compagni di viaggio e me il più presto possibile”. Così sui social Riccardo Corradini, medico di Rovereto. Nel 2019 Corradini fu il primo studente occidentale in assoluto a frequentare l’Erasmus di 6 mesi alla Islamic University prestando servizio negli ospedali di Gaza City. L’esperienza gli ispirò la tesi di laurea, il pluripremiato docu-film ‘Erasmus in Gaza’

