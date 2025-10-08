È stato il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica. Sebastien Lecornu, nominato primo ministro di Francia appena il 9 settembre, ha rassegnato le dimissioni. “La mia missione è finita”, ha detto parlando a France 2, e sottolineando che il presidente Emmanuel Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro “nelle prossime 48 ore” ha aggiunto che “la maggioranza assoluta dell’Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento, perché vede bene che una dissoluzione non conduce (a una soluzione). Ci sono diversi gruppi che sono pronti ad accordarsi su un bilancio comune”, ha spiegato Lecornu, citando, in particolare, la sinistra. “Sento che un cammino è possibile”.

Lecornu non aveva i numeri per approvare la manovra finanziaria. Lunedì verrà presentata una bozza di bilancio, di cui “ci sarà molto da discutere”, ha aggiunto. “Tutti i partiti politici che sono venuti a trovarmi hanno detto che non dovremmo correre il rischio di non avere un bilancio entro la fine di dicembre”, ha sottolineato. Sulla questione della “giustizia fiscale”, Lecornu ha detto che “la realtà è che in tre settimane abbiamo cercato collettivamente di non fare nulla in materia di tassazione. Tuttavia, possiamo avere un dibattito sulla tassazione in Parlamento“. Prima di ricevere il segretario socialista Olivier Faure per il proseguimento delle consultazioni dell’ultima chance, Lecornu aveva dichiarato che “tutti sono concordi nel dire che l’obiettivo di rientro del deficit va tenuto al di sotto del 5%, vale a dire, in chiaro, tra il 4,7 e il 5%” per il 2026.

Fino ad oggi, la Francia puntava ad un rapporto deficit/Pil al 4,7% per il prossimo anno. Secondo gli osservatori, la dichiarazione di Lecornu, a 24 ore dall’inizio delle consultazioni, aveva soprattutto l’obiettivo di rassicurare i mercati e gli osservatori internazionali, in un momento in cui la seconda economia della zona euro attraversa un periodo di marcata incertezza politica. E un altro “punto dolente” ha detto l’ormai ex premier, riguarda le pensioni. “Non sono qui per fare annunci, visto che mi sono dimesso, ma questa questione è davvero un punto dolente” ed è necessario “trovare un modo per garantire che abbia luogo il dibattito sulla riforma delle pensioni”. Lecornu ha quindi stimato che sospendere la riforma delle pensioni costerebbe “non meno di 3 miliardi di euro nel 2027”.

Sul clima di incertezza politica interviene Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise. “Sébastien Lecornu afferma che nessuna questione può essere decisa prima delle elezioni presidenziali del 2027. La soluzione? Andiamo subito alle elezioni presidenziali. Il Paese non ha tempo da perdere”, ha scritto su X. Una replica alle dichiarazioni di Lecornu che, sempre a France 2, ha detto: “Come ministro responsabile delle Forze armate, posso dirvi che non è il momento di cambiare il Presidente della Repubblica. Non dobbiamo sottovalutare – ha detto – la tensione internazionale che Macron deve gestire. Come Francia, non siamo più sufficientemente potenti da essere autosufficienti. Il livello di energia e di rischio che un presidente può assumere è fondamentale”, ha sottolineato.